Страны - участники ДНЯО решительно осудили ядерные испытания КНДР

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) решительно осудили ядерные испытания КНДР. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом совместном заявлении по итогам прошедшей в Вашингтоне седьмой конференции по вопросу реализации Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Пять ядерных держав "решительно осудили проведенные 6 января и 9 сентября 2016 года ядерные испытания, а также продолжающиеся испытания баллистических ракет" со стороны КНДР "в нарушение обязательств в соответствии с резолюциями СБ ООН и в нарушение обязательств по совместному заявлению участников шестистороннего процесса (помимо США и КНДР, это Россия, Китай, Южная Корея, Япония - прим. ТАСС) от 19 сентября 2005 года". "Пятерка" "подтвердила важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом".

Участники конференции "призвали КНДР отреагировать на дипломатические усилия по возможному возобновлению шестисторонних переговоров и достижению полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова мирным путем". "Они подчеркнули важность работы по снижению напряженности на Корейском полуострове", - говорится в документе.

КНДР 9 сентября провела уже пятое ядерное испытание. Оно было приурочено к 68-й годовщине основания страны. Как заявили в Пхеньяне, испытание "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" ВС страны. До этого КНДР осуществила четыре ядерных теста: в 2006-м, 2009-м, 2013-м и в январе 2016 года.

Совет Безопасности ООН осудил ядерное испытание КНДР и начал работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать принятие дополнительных мер воздействия на Пхеньян. В Совбезе считают, что своими действиями северокорейское руководство грубо нарушило пять его резолюций, которые запрещают стране разработку ядерного оружия и средств его доставки. В КНДР не признают резолюции и заявления СБ ООН, ссылаясь на то, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность из-за агрессивной политики США.