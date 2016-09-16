Минюст США решил, что агенты ФБР вправе работать под журналистским прикрытием

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Министерство юстиции США пришло к выводу, что агенты Федерального бюро расследований, проводя операции под прикрытием, вправе выдавать себя за журналистов. Такое заключение содержится в отчете генерального инспектора Минюста, представленном в четверг и сразу вызвавшем шквал откликов в СМИ США. ФБР организационно входит в структуру этого ведомства.

Документ полностью оправдывает действия агента ФБР, выдававшего себя в 2007 году за редактора информационного агентства AP. С помощью этой уловки он тогда завоевал доверие и разоблачил подростка, терроризировавшего собственную школу близ Сиэттла (штат Вашингтон) угрозами взрыва. Впоследствии тот был осужден.

При всем том ведомственная инспекция признала, что правила получения разрешений на работу под журналистским прикрытием были в ФБР в 2007 году не вполне ясны. Прошлым летом эти правила были конкретизированы и ужесточены; теперь агентам в подобных случаях требуется санкция двух вышестоящих сотрудников и особой комиссии. В аппарате генерального инспектора Минюста считают, что это "существенное улучшение" прежнего порядка.

Со своей стороны AP выразило "глубокое разочарование" итогами ведомственной проверки. Вице-президент информагентства Пол Колфорд заявил, что принятое решение "ставит под удар способность свободной прессы свободно и эффективно собирать новости и вызывает серьезные конституционные обеспокоенности".

Журнал U.S. News & World Report, комментируя выводы Минюста, отметил, что те "вызвали в социальных сетях переполох среди журналистов, правозащитных организаций и некоторых экспертов-юристов". По словам издания, те утверждают, что одобренная практика "самим фактом своего существования грозит усилить недоверие к репортерам, подорвать репутацию журналистов и отбить охоту к сотрудничеству у источников и правдоискателей, имеющих основание опасаться, что их контакты в СМИ - на самом деле агенты под прикрытием".