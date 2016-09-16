СМИ: Ассанж готов предстать перед судом в США, если Обама помилует Мэннинга

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж будет готов предстать перед судом в США в случае, если Барака Обама помилует информатора "сайта утечек" Брэдли Мэннинга, который в настоящий момент отбывает тюремное заключение. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

"Если Обама помилует Мэннинга, Ассанж согласится в обмен на тюремное заключение в США, несмотря на его очевидную противозаконность", - приводит телеканал сообщение, размещенное WikiLeaks в Twitter.

Как отметил CNN адвокат Ассанжа Барри Поллак, если его подзащитный и готов заключить сделку с властями США, то она в обязательном порядке должна включать помилование Мэннинга, который содержится в военной тюрьме Форт- Ливенуорт в американском штате Канзас.

В Минюсте США CNN в свою очередь сообщили, что им неизвестно ни о каких предложениях от Ассанжа или WikiLeaks на этот счет.

Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте, а в 2013 году приговорен к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности. Он передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах.

Ассанж 19 июня 2012 года попросил убежища в эквадорской дипломатической миссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов американского Госдепартамента.