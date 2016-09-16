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Правозащитные организации попросили Обаму снять обвинения со Сноудена

Международная панорама
16 сентября, 5:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Правозащитники констатируют, что Сноуден, который, оказал более значимое влияние на процесс обсуждения национальных интересов, нежели любой другой американец, объявлен сейчас вне закона
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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Правозащитные организации просят президента США Барака Обаму признать заслуги бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, получившего убежище в России, и снять с него все обвинения. Об этом говорится в опубликованной в четверг в электронной версии газеты The New York Times статье исполнительного директора правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота и генерального секретаря Amnesty International Салила Шетти.

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Они констатируют, что "Сноуден, который, возможно, оказал более значимое влияние на процесс обсуждения национальных интересов, нежели любой другой американец за годы пребывания у власти Обамы, объявлен сейчас вне закона". Как отмечается в материале, экс-сотруднику спецслужб "грозят обвинения в шпионаже, хотя президент и признал важность его разоблачений с точки зрения общественной дискуссии".

Авторы статьи напоминают, что Сноуден некогда заявлял, что в прошлом работал на правительство, а теперь служит интересам общества. В связи с этим они указывают: "За это не следует приговаривать человека к пожизненному заключению или вынуждать его жить в изгнании. У президента есть возможность исправить эту несправедливость. Пришло время помиловать Сноудена и вернуть его домой - не для того, чтобы подвергнуть критике, а для безопасности и защиты права на частную жизнь всех нас".

Сноуден - аналитик, работавший на Агентство национальной безопасности (АНБ), который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

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