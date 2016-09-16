В Мехико несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки президента

МЕХИКО, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Отставка президента страны Энрике Пенья Ньето стала одним из главных требований участников протестного митинга, состоявшегося в четверг вечером в столице Мексики. На улицы мегаполиса в канун Дня независимости вышли несколько тысяч человек, в том числе родители и однокурсники 43-х студентов, пропавших без вести в городе Игуала в штате Герреро 26 сентября 2014 года.

"Общество устало от того, что произошло за время этого президентского срока, и таким образом мы демонстрируем наше отвращение", - цитирует радиостанция MVS Noticias Омара Гарсиа, которому удалось пережить нападение в Игуале. Участники манифестации скандировали "Долой Пенью" и "Борьба продолжается". По оценкам властей Мехико, количество протестующих составило около пяти тысяч человек. Сведений об их столкновениях с правоохранительными органами не поступало.

В ходе трагических событий в Игуале погибли шесть человек, более 20 получили ранения, еще 43 пропали без вести. Властям удалось установить, что коррумпированные полицейские передали их членам группировки "Геррерос унидос", которые, предположительно, расправились с ними, после чего уничтожили их тела. Тем не менее, родители пропавших молодых людей настаивают на продолжении поисков. В минувшую среду свой пост покинул глава Следственного управления генеральной прокуратуры Томас Серон де Лусио, который отвечал в том числе и за расследование событий в Игуале.