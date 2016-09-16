Комитет КНДР за мир: Сеулу нужно быть сдержаннее, учитывая обстановку в регионе

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ПХЕНЬЯН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Южнокорейский режим должен проявлять сдержанность в своих высказываниях и действиях. Об этом говорится в заявлении представителя Корейского национального комитета за мир (КНКМ), опубликованном в пятницу в газете "Нодон синмун". Он подверг критике президента Республики Корея (РК) Пак Кын Хе, которая считает необходимым развернуть в стране американский комплекс ПРО THAAD, "несмотря на бурные протесты южнокорейской общественности".
"Режиму Пак Кын Хе следует проявлять сдержанность в своих высказываниях и действиях, учитывая стратегическую позицию КНДР и уровень напряженности на Корейском полуострове", - подчеркнул представитель КНКМ. На его взгляд, Сеул "глубоко заблуждается, если полагает, что сможет обеспечить защиту от компактных, легких и диверсифицированных наступательных ядерных средств КНДР с помощью американской системы ПРО". Комитет считает, что "южнокорейскому режиму необходимо прислушиваться к предупреждениям КНДР о том, что политические и военные провокации с его стороны могут привести к беспощадному ответному ядерному удару".
Ранее Пак Кын Хе в ходе заседания кабинета министров вновь подчеркнула необходимость развертывания в стране американского комплекса ПРО THAAD, который может перехватывать баллистические ракеты на конечном участке полета. "Отказ от нее сделает Южную Корею более уязвимой для северокорейского оружия массового уничтожения", - отметила президент.
РК и США 8 июля объявили о решении разместить в следующем году батарею THAAD на юге Корейского полуострова. Предлогом для этого называется противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.
КНДР 9 сентября осуществила подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. Пхеньян ранее провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года. Согласно сообщениям северокорейских СМИ, нынешний тест подтвердил, что "стандартизированная ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах стратегических войск КНДР".