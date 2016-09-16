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Таиланд депортировал россиянина Василия Смольникова

Международная панорама
16 сентября, 6:08 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 16, сентября. /ТАСС
В России задержанного подозревают в хищении части средств, выделенных на восстановление домов в пострадавшем от пожаров поселке в Хакасии
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Василий Смольников

Василий Смольников

© Алексей Сковоронский/ТАСС

БАНГКОК, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Таиланда в пятницу депортировали в РФ россиянина Василия Смольникова, ранее задержанного на территории королевства по запросу Интерпола. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

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"В сопровождении сотрудников российской полиции Василий Смольников вылетел из Бангкока в Москву", - уточнил дипломат. Он также отметил, что задержание Смольникова стало результатом совместной работы российских и таиландских правоохранительных органов при содействии посольства РФ в Таиланде.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы Таиланда по запросу российского бюро Интерпола задержали гражданина РФ Василия Смольникова на территории южной провинции Сонгхла. Он намеревался покинуть Таиланд и направлялся в Малайзию.

По данным управления Следственного комитета РФ по Республике Хакасия, Смольников был учредителем компании "Черногорскотделстрой" и являлся депутатом Черногорского горсовета. Его компания получила подряд на восстановление домов в пострадавшем от пожаров в апреле 2015 года поселке Шира в Хакасии. Следствие подозревает его в хищении части средств, выделенных по контракту.

В феврале в отношении Смольникова было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное в особо крупном размере"), а также по статье 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере"). Затем Черногорский городской суд заочно арестовал его и объявил в международный розыск.

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