Сноуден: своим докладом американские законодатели принизили себя

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что ранее опубликованный доклад комитета Палаты представителей по разведке принижает законодателей. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

"После двух лет расследования американцы заслуживают лучшего. Этот доклад принижает комитет", - считает Сноуден.

I could go on. Bottom line: after "two years of investigation," the American people deserve better. This report diminishes the committee. — Edward Snowden (@Snowden) 15 сентября 2016 г.

Он также ответил на ряд обвинений комитета Палаты представителей Конгресса США. В частности экс-сотрудник спецслужб опроверг заявления законодателей о том, что предоставил АНБ неверную информацию о своем образовании.

В опубликованном в четверг докладе утверждалось, что "подавляющее большинство" похищенных Сноуденом документов относилось к секретам американской разведки и Пентагона, а не к программам сбора частной информации. "Сноуден нанес огромный ущерб национальной безопасности", - полагают законодатели.

Члены комитета на протяжении последних двух лет собирали информацию об экс-сотруднике спецслужб и общались с его знакомыми. Они приняли решение опубликовать доклад, когда многие правозащитные организации выступили с просьбой к президенту США Бараку Обаме помиловать бывшего служащего АНБ.

Аналитик АНБ © EPA/PONTUS LUNDAHL SWEDEN OUT Сноуден - аналитик, работавший на АНБ, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории страны.