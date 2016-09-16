Сноуден: своим докладом американские законодатели принизили себя

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что ранее опубликованный доклад комитета Палаты представителей по разведке принижает законодателей. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
"После двух лет расследования американцы заслуживают лучшего. Этот доклад принижает комитет", - считает Сноуден.
I could go on. Bottom line: after "two years of investigation," the American people deserve better. This report diminishes the committee.— Edward Snowden (@Snowden) 15 сентября 2016 г.
Он также ответил на ряд обвинений комитета Палаты представителей Конгресса США. В частности экс-сотрудник спецслужб опроверг заявления законодателей о том, что предоставил АНБ неверную информацию о своем образовании.
В опубликованном в четверг докладе утверждалось, что "подавляющее большинство" похищенных Сноуденом документов относилось к секретам американской разведки и Пентагона, а не к программам сбора частной информации. "Сноуден нанес огромный ущерб национальной безопасности", - полагают законодатели.
Члены комитета на протяжении последних двух лет собирали информацию об экс-сотруднике спецслужб и общались с его знакомыми. Они приняли решение опубликовать доклад, когда многие правозащитные организации выступили с просьбой к президенту США Бараку Обаме помиловать бывшего служащего АНБ.