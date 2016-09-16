Трамп верит, что Обама родился на территории США

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп убежден, что действующий американский лидер Барак Обама родился именно в Соединенных Штатах, а не в какой-либо другой стране. Такое заявление распространил в четверг избирательный штаб миллиардера.

В нем утверждается, что именно Трамп вынудил Обаму в 2011 году опубликовать свидетельство о рождении. "Успешно добившись (публикации) свидетельства о рождении президента Обамы, когда другие этого сделать не смогли, Трамп верит, что президент был рожден в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

При этом в штабе миллиардера заявили, что вопрос о месте рождения Обамы поднял первым вовсе не Трамп, а его соперница по борьбе за Белый дом Хиллари Клинтон. "Трамп оказал большую услугу президенту и стране, закрыв вопрос, который первой подняла Хиллари Клинтон и ее команда", - отметили в штабе.

Трамп несколько лет назад развернул целую кампанию, требуя от Обамы предъявить свидетельство о рождении, подтверждающее его американское гражданство и, соответственно, право занимать пост президента США. Белый дом пошел на этот шаг в апреле 2011 года.

Документ констатирует, что глава вашингтонской администрации появился на свет в американском штате Гавайи 4 августа 1961 года, а это автоматически подтверждает его гражданство США по праву рождения. Поводом для сомнений в гражданстве Обамы служило то, что его отец - кениец, а в детстве действующий президент проживал за пределами США.