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МИД КНР: для решения ядерной проблемы КНДР надо использовать метод "кнута и пряника"

Международная панорама
16 сентября, 6:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Отмечается, что какими должны быть такие стимулы и когда именно их использовать, необходимо решать в процессе переговоров
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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Урегулирование ядерной проблемы КНДР требует применения метода "кнута и пряника". Такую позицию Пекина изложил в четверг на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, посвященной проблемам стратегической стабильности, посол Министерства иностранных дел КНР по вопросам разоружения Фу Цун.

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Комментируя кризис вокруг ядерных разработок Пхеньяна, он подчеркнул: "Прежде всего, применение военной силы (для решения этой проблемы) исключено".

"Во-вторых, нам необходимо убедить Север в том, что разработка ядерного оружия не отвечает его интересам", - продолжал сотрудник внешнеполитического ведомства Китая. По его словам, здесь есть два аспекта: "карательные меры вроде санкций" и "поощрительные стимулы". "Мы должны понимать, что за счет одних только санкций, если принимать во внимание историю, невозможно разубедить государство разрабатывать оружие массового уничтожения. Поэтому должны быть (и) поощрительные стимулы", - заявил дипломат.

С его точки зрения, какими должны быть такие стимулы и когда именно их использовать, необходимо решать в процессе переговоров. Важно, чтобы Россия, Китай, США, Республика Корея и другие страны ставили перед собой "общую цель - денуклеаризацию Корейского полуострова", отметил Фу Цун. Как он признал, применительно к методам решения этой задачи между сторонами есть разногласия.

При этом посол подтвердил, что, по мнению Пекина, "возобновление шестисторонних переговоров - это все еще жизнеспособный вариант действий". Шестисторонний формат предусматривает использование и санкций, и поощрительных стимулов, сказал Фу Цун. Кроме того, убежден он, принципы, согласованные в прошлом на шестисторонних переговорах, - "действие за действие" и т.п., применимы и в настоящее время.

По словам посла, между сторонами могут быть противоречия, касающиеся приоритетности действий и сроков использования тех или иных мер в отношении КНДР. Но обвинять друг друга и тем более грозить партнерам, с помощью которых предпринимаются попытки повлиять на Северную Корею, - это совершенно неверный и бесперспективный подход, добавил Фу Цун.

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