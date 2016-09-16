Премьер Индии высоко оценил встречу с главами советов безопасности стран БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал высокою оценку встрече с группой секретарей советов безопасности стран БРИКС. Об этом премьер сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я провел очень хорошую встречу с секретарями советов безопасности БРИКС", - отметил Моди.

Как подтвердил ТАСС пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, встреча состоялась накануне вечером, Россию представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. "На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в сфере безопасности в рамках "пятерки", - сказал Аношин.

Заседание представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, состоялось накануне в Нью-Дели. Обсуждались международные и региональные проблемы, в частности вопросы информационной, общественной, экологической, энергетической безопасности, противодействие международному терроризму и экстремизму. Состоялся также обмен оценками последних событий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Участники встречи договорились расширять диалог по вопросам безопасности, наращивать обмен информацией, содействовать более тесной координации совместных действий, в том числе по линии спецслужб и правоохранительных органов.