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СМИ: Меркель готова сделать все возможное для сплочения стран ЕС

Международная панорама
16 сентября, 7:40 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, сентября. /ТАСС
Канцлер ФРГ предупредила, что национализм, эгоизм и тенденции к радикализации мешают и даже "торпедируют" совместные европейские действия
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БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала сделать все возможное, чтобы сплотить страны Евросоюза, и полагает, что сохранение ЕС в нынешнем виде сейчас становится "вопросом войны и мира". Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

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Выступая в четверг вечером с речью в Потсдаме, Меркель предупредила, что "национализм, эгоизм и тенденции к радикализации мешают и даже торпедируют совместные европейские действия". "Это вопрос войны и мира, - сказала она. - Я никогда не ослаблю усилия в работе по укреплению общей Европы".

"Европа сейчас совсем не в хорошем состоянии", - подчеркнула Меркель накануне саммита лидеров 27 стран Евросоюза в Братиславе, где будет обсуждаться будущее сообщества после решения Великобритании покинуть ЕС. Она добавила, что "это (состояние Европы) причиняет ей боль" и выразила готовность сделать "все возможное, чтобы позволить возродить то, за что когда-то выступало (наше) сообщество".

Ранее по итогам переговоров в Елиссейском дворце канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд пришли к согласию о том, что на предстоящем саммите необходимо обсудить будущее ЕС и вопросы, возникающие в связи с решением Великобритании выйти из состава сообщества.

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