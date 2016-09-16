Заседание СМИД СНГ в узком составе началось в Бишкеке

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ в узком составе началось в четверг в Бишкеке. Россию на заседании представляет глава российского МИД Сергей Лавров.

Заседание открылось словами соболезнования со стороны главы МИД Киргизии Эрлана Абдылдаева в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова. "Хотел бы выразить от имени Киргизской республики, от себя лично и от моих коллег министру иностранных дел Узбекистана соболезнования в связи с кончиной президента Ислама Каримова", - сказал Абдылдаев. "Ислам Каримов внес большой вклад в развитие братского Узбекистана и в становление нашей организации", - подчеркнул он.

Украину на мероприятии представляет посол этой страны в Киргизии Николай Дорошенко.

Как ожидается, в рамках встречи министры окончательно согласуют и подготовят документы, которые будут представлены на Совете глав государств СНГ. Главы внешнеполитических ведомств обсудят практические меры по расширению многопланового взаимодействия между странами СНГ, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам, сообщил МИД России в преддверии встречи. На повестке дня СМИД 16 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений многостороннего сотрудничества.

Одной из центральных тем заседания станет программа сотрудничества в борьбе с терроризмом на 2017-2019 годы. Кроме того, министры обсудят углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности, решение о реализации в 2017 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", согласно которой, как предполагается, азербайджанскому городу Гянджа будет присвоен статус культурной столицы СНГ.

Также, как ожидается, будет принят план мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества между государствами на 2017-2018 годы. В повестке также есть проект соглашения о сотрудничестве в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования земли.