На саммите СНГ будет представлен документ об адаптации организации к современным реалиям

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БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Участникам саммита глав государств СНГ предстоит одобрить документ об адаптации Содружества к современным реалиям, подразумевающий, в том числе, сокращение штата некоторых органов организации и делегировании ряда полномочий. Об этом заявил глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев, открывая расширенное заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ).
"На предстоящий саммит глав государств СНГ нами выносятся разработанные в течение года решения об адаптации СНГ к новым реалиям, - сказал он. - Имеется общее понимание о необходимости сокращения аппарата ряда органов СНГ", - отметил также он.
Страны СНГ подержали предложение киргизской стороны об адаптации организации к современным условиям, сообщил во время заседания СМИД стран-участниц СНГ глава киргизского внешнеполитического ведомства Эрлан Абдылдаев. "Нашей республикой была проведена обстоятельная и кропотливая работа в этом направлении. Мы удовлетворены, что все стороны поддержали инициативу о делегировании ряда полномочий СНГ таким органам, как СМИД, Экономический совет СНГ", - сказал он.
Как считает Абдылдаев, оптимизация деятельности органов СНГ приведет к сокращению расходов на содержание организации и повысит эффективность ее работы. По его словам, этот вопрос будет внесен на рассмотрение намеченного на сегодня в Бишкеке заседания Совета глав государств-участников Содружества.