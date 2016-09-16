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На саммите СНГ будет представлен документ об адаптации организации к современным реалиям

Международная панорама
16 сентября, 8:36 UTC+3
Документ, в том числе, подразумевает сокращение штата
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Участникам саммита глав государств СНГ предстоит одобрить документ об адаптации Содружества к современным реалиям, подразумевающий, в том числе, сокращение штата некоторых органов организации и делегировании ряда полномочий. Об этом заявил глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев, открывая расширенное заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ).

"На предстоящий саммит глав государств СНГ нами выносятся разработанные в течение года решения об адаптации СНГ к новым реалиям, - сказал он. - Имеется общее понимание о необходимости сокращения аппарата ряда органов СНГ", - отметил также он.

Страны СНГ подержали предложение киргизской стороны об адаптации организации к современным условиям, сообщил во время заседания СМИД стран-участниц СНГ глава киргизского внешнеполитического ведомства Эрлан Абдылдаев. "Нашей республикой была проведена обстоятельная и кропотливая работа в этом направлении. Мы удовлетворены, что все стороны поддержали инициативу о делегировании ряда полномочий СНГ таким органам, как СМИД, Экономический совет СНГ", - сказал он.

Как считает Абдылдаев, оптимизация деятельности органов СНГ приведет к сокращению расходов на содержание организации и повысит эффективность ее работы. По его словам, этот вопрос будет внесен на рассмотрение намеченного на сегодня в Бишкеке заседания Совета глав государств-участников Содружества.

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