Около трех тысяч журналистов прибудут в Нью-Йорк для освещения работы ГА ООН

ООН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Около трех тысяч журналистов из десятков стран мира аккредитовались для освещения общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи и других мероприятий, который пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Об этом сообщили ТАСС в отделе аккредитации и работы со СМИ всемирной организации.

В это число не входит примерно такое же количество журналистов, уже аккредитованных в ООН, хотя лишь малая часть из них регулярно посещает штаб-квартиру и располагает собственным рабочим местом на третьем или четвертом этаже секретариата, отведенных работникам СМИ.

На период так называемой недели высокого уровня штаб-квартира ООН превратится в строго охраняемый объект, а прилегающие к ней кварталы Манхэттена будут оцеплены. Традиционно будет перекрыто движение автомобилей по Первой авеню с 42 по 48 улицу. Жители близлежащих домов смогут пройти через оцепление только при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего место жительства.

Как сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, для обеспечения безопасности высоких гостей штат охранников штаб-квартиры увеличат за счет персонала, который будет временно отозван из представительств организации в Женеве, Найроби и других точках. Кроме того, охранять порядок будут помогать нью-йоркские полицейские и сотрудники секретной службы США, специализирующейся на охране первых лиц государства.

Фархан Хак подчеркнул, что во всемирной организации понимают, какое неудобство испытывают жители города каждый сентябрь. "Мы благодарны им за терпение. Если бы не они, то все это было бы невозможно", - сказал он.

Внутри комплекса зданий ООН свободно перемещаться смогут только члены делегаций государств. Уровень допуска сотрудников секретариата всемирной организации, а также аккредитованных корреспондентов будет ограничен этажами, на которых располагаются их офисы. Попасть в общий холл на цокольном этаже высотки секретариата журналисты без сопровождения смогут только при наличии дополнительного пропуска, который будет выдаваться в отделе аккредитации и действовать два часа. Всего таких пропусков будет 20 штук. Таким же образом будет организован и проход на саммит по миграции 20 сентября, заседание Совета Безопасности ООН по Сирии 21 сентября и другие открытые встречи.

Для журналистов, которые приедут освещать общеполитическую дискуссию и десятки мероприятий на полях Генассабмлеи, будет организован пресс-центр, внутри которого будут действовать строгие порядки. На его территории будет запрещен даже прием пищи и употребление напитков. "Конференц-зал, в котором будет расположен пресс-центр, был только что отреставрирован. Мы не хотим, чтобы вновь пришлось делать ремонт. Для приема пищи есть столовая и кафетерий", - пояснил корреспонденту ТАСС сотрудник секретариата, отвечающий за работу со СМИ.