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Около трех тысяч журналистов прибудут в Нью-Йорк для освещения работы ГА ООН

Международная панорама
16 сентября, 8:48 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
На период так называемой недели высокого уровня штаб-квартира ООН превратится в строго охраняемый объект, а прилегающие к ней кварталы Манхэттена будут оцеплены
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ООН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Около трех тысяч журналистов из десятков стран мира аккредитовались для освещения общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи и других мероприятий, который пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Об этом сообщили ТАСС в отделе аккредитации и работы со СМИ всемирной организации.

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В это число не входит примерно такое же количество журналистов, уже аккредитованных в ООН, хотя лишь малая часть из них регулярно посещает штаб-квартиру и располагает собственным рабочим местом на третьем или четвертом этаже секретариата, отведенных работникам СМИ.

На период так называемой недели высокого уровня штаб-квартира ООН превратится в строго охраняемый объект, а прилегающие к ней кварталы Манхэттена будут оцеплены. Традиционно будет перекрыто движение автомобилей по Первой авеню с 42 по 48 улицу. Жители близлежащих домов смогут пройти через оцепление только при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего место жительства.

Как сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, для обеспечения безопасности высоких гостей штат охранников штаб-квартиры увеличат за счет персонала, который будет временно отозван из представительств организации в Женеве, Найроби и других точках. Кроме того, охранять порядок будут помогать нью-йоркские полицейские и сотрудники секретной службы США, специализирующейся на охране первых лиц государства.

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Фархан Хак подчеркнул, что во всемирной организации понимают, какое неудобство испытывают жители города каждый сентябрь. "Мы благодарны им за терпение. Если бы не они, то все это было бы невозможно", - сказал он.

Внутри комплекса зданий ООН свободно перемещаться смогут только члены делегаций государств. Уровень допуска сотрудников секретариата всемирной организации, а также аккредитованных корреспондентов будет ограничен этажами, на которых располагаются их офисы. Попасть в общий холл на цокольном этаже высотки секретариата журналисты без сопровождения смогут только при наличии дополнительного пропуска, который будет выдаваться в отделе аккредитации и действовать два часа. Всего таких пропусков будет 20 штук. Таким же образом будет организован и проход на саммит по миграции 20 сентября, заседание Совета Безопасности ООН по Сирии 21 сентября и другие открытые встречи.

Для журналистов, которые приедут освещать общеполитическую дискуссию и десятки мероприятий на полях Генассабмлеи, будет организован пресс-центр, внутри которого будут действовать строгие порядки. На его территории будет запрещен даже прием пищи и употребление напитков. "Конференц-зал, в котором будет расположен пресс-центр, был только что отреставрирован. Мы не хотим, чтобы вновь пришлось делать ремонт. Для приема пищи есть столовая и кафетерий", - пояснил корреспонденту ТАСС сотрудник секретариата, отвечающий за работу со СМИ.

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