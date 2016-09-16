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Индия и США приступили к активной фазе 12-х совместных военных учений

Международная панорама
16 сентября, 9:38 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
С индийской стороны в них впервые задействованы женщины-военнослужащие, которым наравне с мужчинами предстоит провести тренировочный бой с террористами
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индия и США в пятницу приступили к активной фазе 12-х совместных военных учений в северном штате Уттаракханд. Как сообщило министерство обороны Индии, "все задействованные в них воины с американской и индийской сторон приступили к выполнению поставленных в ходе тренировок на местности боевых задач".

По словам представителя индийского оборонного ведомства, "сценарий учений предусматривает совместную антитеррористическую операцию в предгорьях Гималаев на базе военного полигона Чаубаттия в соответствии с уставом ООН". Отмечается, что с индийской стороны в них впервые задействованы женщины-военнослужащие, которым наравне с мужчинами предстоит провести тренировочный бой с террористами, разминировать взрывные устройства, установить светодиодные датчики и подключить новейшее оборудование связи.

В маневрах, получивших название "Юдх-Абхьяс 2016" ("Наука битвы"), задействованы по 225 военнослужащих от каждой стороны, они продлятся до 27 сентября.

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