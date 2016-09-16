Врио главы Узбекистана Мирзиёев выдвинут кандидатом в президенты

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула на пост главы государства и.о. президента страны премьер-министра Шавката Мирзиёева. Об этом сообщается на официальной странице ЦИК республики в социальной сети Facebook, посвященной предстоящим выборам.
"На заседании политсовета партии УзЛиДеП выдвигается кандидатура Ш.М. Мирзиёева", - говорится в сообщении.
Досрочные выборы в Узбекистане проводятся в связи с кончиной первого президента республики Ислама Каримова. Выборы президента назначены на 4 декабря.
Шавкат Мирзиёев 11 декабря 2003 года был утвержден парламентом в должности премьера по предложению Каримова. В 2004 году в Узбекистане была создана проправительственная партия УзЛиДеП (Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана), Мирзиёев вошел в состав ее политсовета. Впоследствии переназначался на пост главы правительства Узбекистана 28 января 2005 года и 27 января 2010 года.
23 января 2015 года был вновь утвержден парламентом в должности премьера. Впервые в истории современного Узбекистана его кандидатура на пост главы правительства была выдвинута не главой государства, а партией УзЛиДеП, которая по итогам последних выборов 21 декабря 2014 года получила в парламенте наибольшее количество депутатских мандатов - 52.
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