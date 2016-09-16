Премьер Люксембурга: лидеры ЕС должны определить "дорожную карту" по будущему сообщества

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Лидеры Евросоюза должны определить "дорожную карту" по будущему сообщества после выхода Великобритании из его состава.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Братиславе.

"Нам надо установить "дорожную карту" по будущему союза. Мы должны найти решение", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что "нельзя винить Европу за все". "Мы забыли, что Европа - это ежедневная жизнь наших граждан. Мы должны найти решение, но не должны винить Европу за все", - отметил премьер Люксембурга.

Лидеры 27 стран ЕС проводят неформальный саммит в столице Словакии без Великобритании, чтобы обсудить будущее сообщества после Brexit.

О позиции Венгрии

Ксавье Беттель не поддержал своего министра иностранных дел Жана Ассельборна в стремлении исключить Венгрию из Евросоюза из-за жесткой позиции Будапешта по беженцам.

"Европейские ценности для нас важны, но его слова - это не заявления правительства", - сказал он. "Если у нас есть проблемы, мы о них говорим. И говорим не друг о друге, а друг с другом", - отметил Беттель.

Ранее в интервью германской газете Welt Ассельборн заявил, что политика Венгрии идет вразрез с нормами ЕС, именно поэтому такую страну было бы разумно исключить из ЕС. По его словам, такой шаг был бы "единственной возможностью для того, чтобы сохранить сплоченность и ценности ЕС". При этом глава МИД Люксембурга предложил ввести правило, которое позволяло бы странам ЕС в будущем принимать такие решения в отсутствие единогласия со стороны всех членов сообщества.

В ответ на это глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал своего люксембургского коллегу "несерьезной личностью". "Он уже давно исключил себя из ряда всерьез воспринимаемых политиков", - отметил министр. "Видно, что Ассельборн живет недалеко от Брюсселя, потому что он говорит назидательно и заносчиво", - добавил он.