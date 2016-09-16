Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель: Евросоюз находится в критическом положении

Международная панорама
16 сентября, 10:56 UTC+3
Канцлер считает, что необходимо действиями показать, что ЕС может стать лучше в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом и экономического роста
Материал из 1 страницы
Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

© AP Photo/Markus Schreiber

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Евросоюз находится в критическом положении и должен на практике показать свою способность меняться. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Братиславе.

"Мы в критической ситуации. Нужно действиями показать, что мы можем стать лучше в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сотрудничества в сфере обороны, экономического роста и рынка труда", - сказала она.

По ее словам, от саммита в словацкой столице не стоит ожидать решения проблемных вопросов. "Мы сегодня будем обсуждать декларацию Братиславы и, надеюсь, сможем ее согласовать. Но речь не о том, чтобы найти решения всех проблем в ходе одной встречи", - предупредила она. Канцлер ФРГ также добавила, что главы государств и правительств стран ЕС сегодня обсудят вопросы миграции и борьбы с причинами миграционного кризиса.

"Все это будет прорабатываться до конца года и до 60-летия Римского договора в марте 2017 года, и мы хотим добиться конкретного прогресса", - заявила Меркель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
В других СМИ
Реклама
Фото
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
2
При взрыве газа в Дижоне пострадали девять человек
3
"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубков
4
В Новосибирске девочка умерла во время урока танцев в школе
5
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
6
ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке
7
Военный суд рассмотрит дело Варвары Карауловой в октябре
Темы дня
Реклама