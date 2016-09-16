Меркель: Евросоюз находится в критическом положении

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Евросоюз находится в критическом положении и должен на практике показать свою способность меняться. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Братиславе.

"Мы в критической ситуации. Нужно действиями показать, что мы можем стать лучше в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сотрудничества в сфере обороны, экономического роста и рынка труда", - сказала она.

По ее словам, от саммита в словацкой столице не стоит ожидать решения проблемных вопросов. "Мы сегодня будем обсуждать декларацию Братиславы и, надеюсь, сможем ее согласовать. Но речь не о том, чтобы найти решения всех проблем в ходе одной встречи", - предупредила она. Канцлер ФРГ также добавила, что главы государств и правительств стран ЕС сегодня обсудят вопросы миграции и борьбы с причинами миграционного кризиса.

"Все это будет прорабатываться до конца года и до 60-летия Римского договора в марте 2017 года, и мы хотим добиться конкретного прогресса", - заявила Меркель.