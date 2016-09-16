Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль посетит Москву 21-22 сентября

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Зигмар Габриэль намерен посетить Москву 21-22 сентября. Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении германского ведомства, он планирует обсудить с представителями российского правительства состояние двусторонних экономических отношений.

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