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Польша готовит международную кампанию для возвращения обломков Ту-154М

Международная панорама
16 сентября, 12:09 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Глава польского МИД Витольд Ващиковский также пообещал, что в ближайшее время обнародует документы, касающиеся организации трагически завершившегося полета польской делегации в Смоленск
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ВАРШАВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша намерена обратиться в ряд международных учреждений с просьбой помочь республике в деле передачи ей обломков разбившегося под Смоленском президентского самолета Ту-154М. Об этом заявил в пятницу в утренней программе Польского радио министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский.

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"Мы готовим такую кампанию в адрес нескольких международных институтов", - сказал он, отвечая на вопрос, когда польская сторона в последний раз обращалась к РФ или другим странам по вопросу о передаче обломков лайнера.

Глава МИД также пообещал, что в ближайшее время обнародует документы, касающиеся организации трагически завершившегося полета польской делегации в Смоленск. "Я бы хотел показать эти документы с пояснениями, а не просто положить на стол, - указал он. - Еще несколько дней". Ранее Ващиковский сообщил журналистам, что эти материалы покажут "игру, которая велась против польского президента".

10 апреля 2010 года официальная польская делегация, состоявшая из высокопоставленных чиновников и общественных деятелей во главе с президентом Лехом Качиньским, летела в Катынь для участия в памятных мероприятиях. В тумане самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы. Польская правительственная комиссия в 2011 году пришла к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

Расследование обстоятельств трагедии продолжает как польская прокуратура, так и российская сторона. Москва неоднократно заявляла, что обломки Ту-154М являются вещественным доказательством и не могут быть переданы Польше до завершения следствия.

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