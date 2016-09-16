Кучма снял с себя ответственность за реализацию "Минска-2" со стороны Украины

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Украины и официальный представитель Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма снял с себя ответственность за обязательства, взятые украинской стороной в рамках минских соглашений.

По его словам, все переговоры в Минске в феврале 2015 года вели лидеры "нормандской четверки".

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"Они взяли на себя обязательства... Я там даже на переговорах не был. Контактная группа сидела от них за 10 км, нам потом под утро привезли, и мы подписали. Меркель, Олланд, Путин и, конечно же, Порошенко должны за это нести ответственность, ибо они под этим подписались", - заявил он журналистам во время проходящей в Киеве конференции "Ялтинская европейская стратегия".

"И если эти решения не выполняются в той мере, в которой они записаны в протоколе, в первую очередь пункт №2, пусть они на себя берут вину, а не перекладывают ее на контактную группу, задача которой - контакты, а не принятие каких-то решений. Основные решения должны приниматься в том числе Верховной радой, не так ли?" - сказал он.

Сам президент Украины Петр Порошенко, выступая в пятницу с трибуны конференции, по сути, прямо отказался от выполнения минских соглашений.

"Мы не будем залезать в ловушку приоритетности политических аспектов минских договоренностей, мы туда не полезем. Я раз и навсегда вам повторяю: мы уже перевернули дело, ни единого шага вперед до того, как российская сторона не пройдет свою часть по пути безопасности", - сказал Порошенко.

При этом в понятие безопасности Порошенко вновь включил требование о передаче Киеву контроля над границей с РФ, что, согласно минским договоренностям, должно произойти только после завершения конституционной реформы на Украине, включая предоставление на постоянной основе особого статуса Донбассу.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как стороны систематически нарушают режим тишины. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно Минским договоренностям, только после выборов.