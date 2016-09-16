ЦИК Белоруссии утвердил итоги парламентских выборов и зарегистрировал депутатов

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Все 110 депутатов из 484 кандидатов, принявших участие в избирательной кампании в Белоруссии, избраны в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания страны по итогам состоявшихся 11 сентября парламентских выборов. Явка на них составила 74,68%. Такие окончательные данные утвердили члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, против всех кандидатов на выборах депутатов проголосовало "почти 10% избирателей". По ее словам, за время парламентской кампании в ЦИК поступило 479 обращений. "Несмотря на наличие недостатков, в целом данную избирательную кампанию считают удовлетворительной", - сказала она. Члены ЦИК зарегистрировали избранных депутатов.

По данным Центризбиркома, в состав нового парламента вошло 16 представителей политических партий из 308 баллотировавшихся. В частности, от Коммунистической партии Белоруссии в парламент прошли восемь человек, от Белорусский патриотической партии и Республиканской партии труда и справедливости - по три человека, от Либерально- демократической партии Республики Белоруссия и Объединенной гражданской партии - по одному. Остальные депутаты являются беспартийными. Впервые за последние 12 лет в законодательном органе будут работать представители белорусской оппозиции - член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая и заместитель председателя "Общества белорусского языка" Елена Анисим.

Представители ряда политических партий и общественных объединений страны, входящих в правоцентристскую коалицию, выразили несогласие с результатами парламентских выборов. По их утверждению, власть "назначила" депутатов. "Мы не можем признать итоги выборов в Палату представителей, не можем признать, что кампания была свободной, прозрачной и демократичной", - сообщили в оппозиции.

Миссия наблюдателей от СНГ признала, что в Белоруссии было "обеспечено свободное волеизъявление граждан, выборы проведены в соответствии с конституцией и избирательным законодательством республики". "Нынешние выборы были более прозрачными, более организованными, более открытыми и демократичными", - заявил глава миссии, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.