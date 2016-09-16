Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК Белоруссии утвердил итоги парламентских выборов и зарегистрировал депутатов

Международная панорама
16 сентября, 12:49 UTC+3 МИНСК МИНСК 16, сентября. /ТАСС
По данным ведомства, в состав нового парламента вошло 16 представителей политических партий из 308 баллотировавшихся
Материал из 1 страницы

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Все 110 депутатов из 484 кандидатов, принявших участие в избирательной кампании в Белоруссии, избраны в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания страны по итогам состоявшихся 11 сентября парламентских выборов. Явка на них составила 74,68%. Такие окончательные данные утвердили члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Смотрите также
В Белоруссии избрали 56 членов верхней палаты парламента

Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, против всех кандидатов на выборах депутатов проголосовало "почти 10% избирателей". По ее словам, за время парламентской кампании в ЦИК поступило 479 обращений. "Несмотря на наличие недостатков, в целом данную избирательную кампанию считают удовлетворительной", - сказала она. Члены ЦИК зарегистрировали избранных депутатов.

По данным Центризбиркома, в состав нового парламента вошло 16 представителей политических партий из 308 баллотировавшихся. В частности, от Коммунистической партии Белоруссии в парламент прошли восемь человек, от Белорусский патриотической партии и Республиканской партии труда и справедливости - по три человека, от Либерально- демократической партии Республики Белоруссия и Объединенной гражданской партии - по одному. Остальные депутаты являются беспартийными. Впервые за последние 12 лет в законодательном органе будут работать представители белорусской оппозиции - член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая и заместитель председателя "Общества белорусского языка" Елена Анисим.

Представители ряда политических партий и общественных объединений страны, входящих в правоцентристскую коалицию, выразили несогласие с результатами парламентских выборов. По их утверждению, власть "назначила" депутатов. "Мы не можем признать итоги выборов в Палату представителей, не можем признать, что кампания была свободной, прозрачной и демократичной", - сообщили в оппозиции.

Миссия наблюдателей от СНГ признала, что в Белоруссии было "обеспечено свободное волеизъявление граждан, выборы проведены в соответствии с конституцией и избирательным законодательством республики". "Нынешние выборы были более прозрачными, более организованными, более открытыми и демократичными", - заявил глава миссии, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Смотрите также

Белорусская оппозиция на митинге в центре Минска требует проведения новых выборов
Международные наблюдатели отметили прогресс и недостатки выборов в Белоруссии
Генсек ШОС: выборы в Белоруссии прошли в соответствии с законодательством страны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Белоруссия
В других СМИ
Реклама
Фото
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
ЦБ понизил ключевую ставку до 10%
3
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
4
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсаций
5
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
6
Школьница погибла на уроке танцев в Новосибирске еще до приезда скорой
7
Подрядчик заявил об удорожании до 7 млрд руб. автоподхода к Керченскому мосту
Темы дня
Реклама