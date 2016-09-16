СМИ: бывший киллер обвинил президента Филиппин в заказных убийствах тысячи человек

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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший наемный убийца Эдгар Матобато обвинил на слушаниях в Сенате Филиппин президента страны Родриго Дутерте в массовых заказных убийствах около тысячи человек. Об этом сообщает телекомпания CNN.
"Дутерте, будучи мэром города Давао, заказал убийства более тысячи человек", - сообщает канал со ссылкой на киллера.
Матобато заявил, что входил в "эскадрон смерти Давао", который был организован Дутерте. "Мы убивали наркокурьеров, насильников, грабителей", - заявил Матобато.
Сам Дутерте не стал отвечать на обвинения, пресс-секретарь Мартин Анданар заявил, что ранее "комиссия по правам человека проводила расследование и не нашла прямых доказательств" вины главы Филиппин.
В мае власти Филиппин приступили к проведению общенациональной операции по искоренению торговли наркотиками на территории страны. Родриго Дутерте, с конца июня занимающий должность главы государства, в своей предвыборной программе пообещал положить конец торговле психотропными препаратами, активно бороться с прочими преступлениями. Он отдал распоряжение, согласно которому полиция имеет право "без колебаний" открывать огонь по лицам, подозреваемым в торговле наркотиками.
Malacañang denies the allegations of witness Matobato against President Duterte. https://t.co/iJIeozLCvh pic.twitter.com/pj44e7MySq— CNN Philippines (@cnnphilippines) 15 сентября 2016 г.