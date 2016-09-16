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СМИ: бывший киллер обвинил президента Филиппин в заказных убийствах тысячи человек

Международная панорама
16 сентября, 13:07 UTC+3
Эдгар Матобато заявил, что входил в "эскадрон смерти Давао", который был организован Родриго Дутерте
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Эдгар Матобато

Эдгар Матобато

© AP Photo/Aaron Favila

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший наемный убийца Эдгар Матобато обвинил на слушаниях в Сенате Филиппин президента страны Родриго Дутерте в массовых заказных убийствах около тысячи человек. Об этом сообщает телекомпания CNN.

"Дутерте, будучи мэром города Давао, заказал убийства более тысячи человек", - сообщает канал со ссылкой на киллера. 

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Матобато заявил, что входил в "эскадрон смерти Давао", который был организован Дутерте. "Мы убивали наркокурьеров, насильников, грабителей", - заявил Матобато. 

Сам Дутерте не стал отвечать на обвинения, пресс-секретарь Мартин Анданар заявил, что ранее "комиссия по правам человека проводила расследование и не нашла прямых доказательств" вины главы Филиппин.

В мае власти Филиппин приступили к проведению общенациональной операции по искоренению торговли наркотиками на территории страны. Родриго Дутерте, с конца июня занимающий должность главы государства, в своей предвыборной программе пообещал положить конец торговле психотропными препаратами, активно бороться с прочими преступлениями. Он отдал распоряжение, согласно которому полиция имеет право "без колебаний" открывать огонь по лицам, подозреваемым в торговле наркотиками.

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