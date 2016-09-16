Адвокаты Ассанжа вновь обжалуют решение суда на его арест

СТОКГОЛЬМ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Защита основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа будет обжаловать в Верховном суде решение Апелляционного суда Стокгольма, оставившего в силе ордер на его арест. Об этом корреспонденту ТАСС заявил адвокат австралийца Пер Самуэльссон.

"Мы еще не успели поговорить с Джулианом, но исходим из того, что подадим апелляцию в Верховный суд", - отметил Самуэльссон.

В настоящее время Ассанж готовится к допросу, который будет проведен в посольстве Эквадора в Лондоне прокурором этой южноамериканской страны в присутствии двух шведских коллег.

"Мы еще не знаем, в какой форме он будет проходить, мы анализируем ситуацию. Но в целом относимся к этому положительно", - пояснил адвокат.

Он критически оценивает то, что за шесть лет шведская прокуратура не смогла найти возможность задать свои вопросы Ассанжу.

"Это служебная ошибка. Прокурор обязана вести следствие вперед, но не делала этого все эти годы, потеряв несколько лет и лишив Джулиана Ассанжа возможности на справедливый суд. Время идет, поэтому информация, полученная на допросе, будет худшего качества. Это одно из обстоятельств, над которым мы размышляем в настоящее время", - подчеркнул Самуэльссон.

Судебная история

Апелляционный суд Стокгольма 16 сентября оставил в силе ордер на арест Джулиана Ассанжа.

Адвокаты австралийца в восьмой раз обжаловали ордер, выданный шесть лет назад заочно в связи с подозрениями в изнасиловании в Швеции. Это было сделано в 2010, 2014 и 2015 годах, а также в 2016 году после того, как 22 января рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы (UNWGAD) признала безосновательным лишение свободы Ассанжа.

Создатель WikiLeaks 19 июня 2012 года попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

В Швеции Ассанжа обвиняют в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Первое обвинение против него выдвинула 36-летняя сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этом пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Подозрения в отношении еще одной шведки остаются в силе.

17 октября состоится допрос Ассанжа в Лондоне.