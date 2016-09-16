Дочь Назарбаева не рассматривает себя как преемника президента

АСТАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Дочь казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева не рассматривает себя в качестве преемника президента.

Соответствующее заявление она сделала в беседе с журналистами после пленарного заседания Сената (верхней палаты) парламента Казахстана, на котором ее избрали главой постоянного комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности.

"Я себя рассматриваю как человека, верно и преданно служащего своей родине, являющегося членом команды нашего президента. Поэтому, знаете, все эти гадания - это как вилами по воде. Спекуляции и не более", - привело агентство Казинформ ответ Назарбаевой на вопрос о том, рассматривает ли она себя в качестве преемника главы государства.

Назарбаева в 2012 году была избрана депутатом Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, возглавляла комитет по социально-культурному развитию, в 2014 году ее избрали вице-спикером Мажилиса. В 2015 году она была назначена на должность заместителя премьер-министра Казахстана, которую занимала до сентября текущего года. Во вторник Назарбаева была назначена депутатом Сената.