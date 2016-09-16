ЕС выделит €16 млн на борьбу с коррупцией на Украине

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КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Датское агентство по международному развитию (DANIDA) и Консультативная миссия ЕС (КМЕС) займутся борьбой с коррупцией на Украине. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.
"Европейский союз принял решение о предоставлении поддержки правительству в реализации мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией. И для того, чтобы эти меры были реализованы эффективно, Европейский союз принял решение о выделении около €16 млн в рамках новой инициативы", - заявил он журналистам во время 13-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия", добавив, что реализовывать этот проект будет Датское агентство по международному развитию.
Накануне пресс-служба представительства ЕС на Украине анонсировала введение новой программы в стране, направленной на поддержку украинских органов по борьбе с коррупцией. Предполагается предоставление консультаций, IT-оборудования и программного обеспечения. Общий бюджет программы - 16,3 млн евро. Из этой суммы вклад Евросоюза составляет 15 млн, остальное - средства Королевства Дании.