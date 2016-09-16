Бывший президент Италии Карло Адзельо Чампи умер в возрасте 95 лет

РИМ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший президент Италии Карло Адзельо Чампи, занимавший высший пост в государстве с 1999 по 2006 годы, умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила сегодня газета Corriere della sera.

До избрание главой государства Чампи на протяжении 14 лет возглавлял Центробанк Италии, а также был премьер-министром в техническом правительстве в 1993-1994 годах. Кроме того, он занимал различные министерские посты, несколько раз избирался в парламент.

В последние годы был пожизненным сенатором.