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Не менее 10 человек погибли в результате взрыва в мечети в Пакистане

Международная панорама
16 сентября, 13:52 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 16, сентября. /ТАСС
По данным агентства Reuters, взрыв устроил террорист-смертник
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ИСЛАМАБАД, 16 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва в мечети в Пакистане во время молитвы. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, взрыв устроил террорист-смертник.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.

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