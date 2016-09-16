Не менее 10 человек погибли в результате взрыва в мечети в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 16 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва в мечети в Пакистане во время молитвы. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, взрыв устроил террорист-смертник.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.