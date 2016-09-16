AFP: Франция передала Египту второй "Мистраль"

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Французская судоверфь в пятницу передала Египту второй вертолетоносец типа "Мистраль", который изначально был предназначен для России. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Египетский флаг был поднят над кораблем "Анвар Садат" во французском порту Сен-Назер на атлантическом побережье.

Этот вертолетоносец строился для России и должен был носить название "Владивосток". Однако в 2014 году Париж заморозил поставку кораблей в связи с ситуацией на Украине, а в августе 2015 года контракт был расторгнут сторонами.