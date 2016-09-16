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МУС начнет рассматривать экологические преступления

Международная панорама
16 сентября, 17:00 UTC+3
При этом появляется возможность привлечь к международному суду руководителей компаний и политиков за незаконные сделки с землей
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Mike Corder

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международный уголовный суд в Гааге (МУС) в ближайшее время начнет принимать дела, которые связаны с нанесением вреда окружающей среде, нелегальной эксплуатацией природных ресурсов и незаконным выселением коренных народов с их территорий. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Теперь активисты и правозащитники смогут обратиться в МУС, если  их заявления игнорируют национальные суды, сообщает агентство.  При этом появляется возможность привлечь к международному суду руководителей компаний и политиков за незаконные сделки с землей.  

"МУС адаптируется к современным конфликтам", — сказала Элис Харрисон, правозащитник из британской кампании группы Global Witness.

"Эти перемены означают, что главы корпораций начнут нести ответственность за масштабный захват земель и выселения, которые активно происходят в мирное время", — пояснила она.

Как отметил прокурор МУС Фату Бенсуда, данное решение позволяет расследовать дело о незаконном захвате земель в Камбодже. В 2014 году камбоджийское правительство отказалось рассматривать иск, назвав его  "политически мотивированным".

Международный уголовный суд (МУС) учрежден на основе Римского статута, принятого на конференции полномочных представителей под эгидой ООН в июле 1998 г. в Риме. Начал работу в 2002 г. Это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию. Это независимая структура, связанная с ООН особым соглашением о сотрудничестве. МУС может возбуждать дела по представлению СБ ООН.

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