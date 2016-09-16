МУС начнет рассматривать экологические преступления

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международный уголовный суд в Гааге (МУС) в ближайшее время начнет принимать дела, которые связаны с нанесением вреда окружающей среде, нелегальной эксплуатацией природных ресурсов и незаконным выселением коренных народов с их территорий. Об этом сообщает агентство Reuters.
Теперь активисты и правозащитники смогут обратиться в МУС, если их заявления игнорируют национальные суды, сообщает агентство. При этом появляется возможность привлечь к международному суду руководителей компаний и политиков за незаконные сделки с землей.
"МУС адаптируется к современным конфликтам", — сказала Элис Харрисон, правозащитник из британской кампании группы Global Witness.
"Эти перемены означают, что главы корпораций начнут нести ответственность за масштабный захват земель и выселения, которые активно происходят в мирное время", — пояснила она.
Как отметил прокурор МУС Фату Бенсуда, данное решение позволяет расследовать дело о незаконном захвате земель в Камбодже. В 2014 году камбоджийское правительство отказалось рассматривать иск, назвав его "политически мотивированным".
Международный уголовный суд (МУС) учрежден на основе Римского статута, принятого на конференции полномочных представителей под эгидой ООН в июле 1998 г. в Риме. Начал работу в 2002 г. Это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию. Это независимая структура, связанная с ООН особым соглашением о сотрудничестве. МУС может возбуждать дела по представлению СБ ООН.