Сирийская армия ожидает наступления боевиков в провинции Хама в ближайшие сутки

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Боевики в Сирии стягивают силы в районах провинции Хама, их наступление ожидается в ближайшие сутки. Об этом в пятницу сообщил в ходе ходе видеоконференции в Национальном центре управления обороной офицер сирийской правительственной армии.
"По данным разведки, боевики стягивают силы и средства в районы Тайбет-эль-Имам, Мардес, Каукаб с целью возобновления наступательных действий на наши позиции и выхода на северные окраины города Хама. Наступление ожидается в ближайшие сутки", - сказал он.
Он заявил, что "необходимо срочно предпринять меры по выполнению лидерами незаконных вооруженных формирований режима прекращения боевых действий".
Офицер также заявил, что бандформирования не выполняют взятые на себя обязательства о прекращении боевых действий. По его словам, в четверг с 7:10 до 8:00 обстрелам из стрелкового оружия, минометов и реактивных систем залпового огня кустарного производства подверглись позиции правительственных войск и жилые районы населенных пунктов Махарда, Шейх-Дених, Скандария, Маан. "В результате обстрелов погибли пять человек и ранены 11. Правительственными войсками ответный огонь не открывался", - сказал офицер.