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Глава Европарламента: ЕС может развалиться

Международная панорама
16 сентября, 19:24 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
По мнению Мартина Шульца, нужно "предлагать конкретные решения" проблем, вставших перед Евросоюзом
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Мартин Шульц

Мартин Шульц

© EPA/Mauricio Dueñas Castañeda

БЕРЛИН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Евросоюз находится в "сложной и опасной ситуации", при которой нельзя исключать распада сообщества. Такое мнение высказал председатель Европарламента (ЕП) Мартин Шульц в интервью, опубликованном в пятницу в электронной версии газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Когда я 22 года назад был избран в Европарламент, я не мог себе и представить, что возникнет такая ситуация. Да, ЕС может потерпеть фиаско, - сказал он. - Если мы не будем внимательными, он развалится. Такая возможность перестала многих страшить".

По мнению Шульца, граждане "хотят другой Европы", причем "абсолютное большинство считает целесообразным трансграничное сотрудничество государств и наций". Как считает глава ЕП, нужно "предлагать конкретные решения" проблем. "Это начинается с того, что не следует игнорировать справедливое выражение страхов" граждан, указал он.

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Касаясь Brexit, Шульц отметил, что "без Великобритании ЕС будет слабее". "Brexit означает, что мы все проигрываем", - сказал он. В связи с этим Германия играет и будет играть центральную роль в Европе, убежден председатель Европарламента.

Шульц подверг критике страны, отказывающиеся принять беженцев. "Я не могу согласиться с ситуацией, когда говорят: "Мы католическая страна, в которой нет места мусульманам". Это противоречит фундаментальным принципам ратифицированной всеми Хартии ЕС по правам человека", - сказал он.

"Нельзя допустить того, чтобы отдельные государства продолжали в одиночку нести нагрузку", - подчеркнул Шульц.

"Быть или не быть": как Brexit может повлиять на мировую политику

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