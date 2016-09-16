СМИ: США направят 40 спецназовцев для помощи Турции в борьбе с ИГ в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон направит около 40 бойцов спецподразделений для помощи турецким военным в боях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщила в пятницу электронная версия американской газеты The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, указанные бойцы "будут вместе с турецкий войсками сражаться против ИГ на севере Сирии". Это первый раз, когда американские спецназовцы будут работать с турецкими военными в Сирии, официальные лица США расценивают этот шаг как способ укрепить отношения со страной-союзником в борьбе против боевиков ИГ, - подчеркивает издание. - Военные, по словам чиновников, прибудут в Сирию в ближайшие дни.

Американские военнослужащие, как уточняет газета, будут выполнять роль военных советников также как и те спецназовцы, которых Вашингтон отправил в САР ранее. По информации издания, общее число бойцов спецподразделений США в Сирии не превысит 300 человек после прибытия указанных 40 военных.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. Армия республики оказывает поддержку силам "Сирийской свободной армии" и стремится создать на западном берегу Евфрата "зону безопасности".

В апреле президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон направит в Сирию дополнительно до 250 военнослужащих. К тому времени в ближневосточной стране уже находились 50 американских спецназовцев.