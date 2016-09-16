Саммит ЕС выделил Болгарии €108 млн для борьбы с миграционным кризисом

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз выделил €108 млн Болгарии для преодоления миграционного кризиса. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева по итогам неформального саммита ЕС в Братиславе.

"Решено выделить €108 млн экстренной помощи Болгарии для управления границами и миграционными потоками", - сказала она.