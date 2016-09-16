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Саммит ЕС выделил Болгарии €108 млн для борьбы с миграционным кризисом

Международная панорама
16 сентября, 20:05 UTC+3 БРАТИСЛАВА корр. ТАСС, Ася Арутюнян
Средства выделены в качестве экстренной помощи
Материал из 1 страницы
© Hannelore Foerster/Getty Images

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз выделил €108 млн Болгарии для преодоления миграционного кризиса. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева по итогам неформального саммита ЕС в Братиславе.

"Решено выделить €108 млн экстренной помощи Болгарии для управления границами и миграционными потоками", - сказала она.

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Беженцы в Старом Свете: просчеты в решении миграционного кризиса в Европе

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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Болгария
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