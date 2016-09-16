Белый дом: договоренность США и России по Сирии не пересматривается

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом исходит из того, что договоренность с Россией по Сирии остается в силе и "не пересматривается". Пресс-секретарь президента США Джошуа Эрнест заверил в этом журналистов на регулярном брифинге в Белом доме.

СПЕЦПРОЕКТ Сирийская рапсодия Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"Договоренность ясна", - сказал он. Она "не пересматривается".

На вопрос о том, не планируются ли новые контакты между лидерами США и России, Эрнест ответил, что ему пока нечего объявлять в этом плане. Да и "не о чем вести переговоры", поскольку условия договоренности "совершенно ясны", - сказал он.

Речь, по его словам, идет о снижении уровня насилия в Сирии, обеспечении доступа гуманитарной помощи к нуждающимся и создании условий для "политического перехода". Под таким переходом в США обычно понимается "смена режима" в Дамаске.

Эрнест говорил, что ответственность за выполнение договоренности "лежит на России", поскольку США, как он утверждал, и так все выполняют. В этом контексте он несколько раз повторял, что "доверие к России поставлено на карту". На вопрос о том, не поставлено ли точно так же на карту и доверие к США, представитель Белого дома ответил: "Нет, не поставлено".

В Белом доме исходят из того, что все межведомственные споры, в том числе по Сирии, могут вестись только до принятия президентом США Бараком Обамой окончательного решения, отметил Эрнест.

Его спросили о "почти открытых" разногласиях между Госдепартаментом и Пентагоном по поводу недавней договоренности с РФ по Сирии. Репортер, задававший вопрос, утверждал, что военное ведомство "не желает выполнять" это соглашение.

В ответ Эрнест отметил, что сегодня в Белом доме созывается очередное заседание Совета по национальной безопасности, посвященное борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Пресс-секретарь уточнил, что такие совещания проводятся регулярно, примерно раз в две недели, и что нынешнее было намечено задолго до того, как была достигнута договоренность с РФ.

Далее Эрнест заявил, что Обама пригласил в свою команду помощников не для того, чтобы те "просто поддакивали" ему. По его словам, он ждет от них "разных советов" на основании их опыта. "Но наш президент также ожидает, что после принятия им решения его команда - все компоненты этой команды - приступают к наилучшей реализации утвержденной стратегии, - сказал он. - Президент не сомневается, что именно так и будет в отношении наших нынешних усилий по снижению уровня насилия в Сирии, урегулированию кошмарной гуманитарной ситуации в этой стране, оказанию дальнейшего давления на ИГ и созданию условий для давно необходимого политического перехода".

Представитель Белого дома констатировал, что "ситуация в Сирии крайне сложная" и "хороших вариантов" ее урегулирования нет. По его словам, в правительстве США "все поддерживают цели" достигнутой договоренности, включая и Пентагон, и Госдепартамент. Эрнест также утверждал, что США и их партнеры, включая так называемую умеренную оппозицию, выполняют условия достигнутой договоренности. Теперь, по его словам, дело за тем, чтобы добиться того же от России и правительства Сирии.

На прошлой неделе главы внешнеполитических ведомств РФ и США согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей. Режим прекращения боевых действий начал действовать 12 сентября. Ранее в российском Генштабе заявили, что "умеренная оппозиция" не выполняет условия соглашения о прекращении огня.