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СМИ: пять боевиков ИГ ликвидированы на севере Сирии

Международная панорама
16 сентября, 20:15 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 16, сентября. /ТАСС
Отряды сирийской оппозиции, действующие при поддержке турецких военных, продвинулись на юг региона
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АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Пять боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) были ликвидированы в ходе операции на севере Сирии.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление турецких военных.

Агентство также сообщает, что отряды сирийской оппозиции, действующие при поддержке турецких военных, продвинулись на юг. Их потери составили пять убитых и шесть раненых.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. В настоящий момент турецкие войска и формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" контролируют 90-километровую полосу между пограничными городами Аазаз и Джараблус.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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