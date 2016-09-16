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Саммит ЕС согласовал Братиславскую декларацию по будущему союза в связи с Brexit

Международная панорама
16 сентября, 20:15 дата обновления: 16 сентября, 21:00 UTC+3
Реформы станут ответом на выход Великобритании из ЕС
Материал из 1 страницы
© Denis Doyle/Getty Images

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Саммит ЕС согласовал Братиславскую декларацию по будущему союза в связи с Brexit. Об этом сообщил  премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Братиславе.

"Я рад, что мы согласовали сегодня Братиславскую декларацию - "дорожную карту", - сказал он.

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