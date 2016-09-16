БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Саммит ЕС согласовал Братиславскую декларацию по будущему союза в связи с Brexit. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Братиславе.

"Я рад, что мы согласовали сегодня Братиславскую декларацию - "дорожную карту", - сказал он.