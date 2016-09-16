Нарышкин: культурное наследие поможет Турции и РФ преодолевать барьеры

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Обращение к культурному наследию может во многом способствовать преодолению барьеров в российско-турецких отношениях. Такое мнение высказал спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступая на открытии выставки турецкой фотографии "Закрыв глаза, я слушаю Стамбул..." в Мультимедиа арт музее (МАММ).

В экспозиции представлены фотографии ХIХ века, на которых запечатлен Стамбул и его жители.

Нарышкин напомнил, что Россию и Турцию связывают многовековые традиции, но отметил, что не все страницы общей истории двух стран "были безоблачными и в далеком прошлом, и совсем недавно".

"Но у народов двух наших стран нет другого выбора, как только вместе преодолевать барьеры, сохраняя и развивая все позитивное. В этом смысле обращение к культурному наследию этому может во многом помочь", - подчеркнул Нарышкин.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Алексей Мешков, присутствовавший на церемонии, выразил уверенность, что отношения между РФ и Турцией "будут развиваться позитивно, несмотря на все шероховатости, которые были в прошлом".

В мероприятии также принял участие посол Турции в России Умит Ярдым. Спикер Госдумы и глава турецкой дипмиссии обменялись рукопожатиями и вместе осмотрели экспозицию. "Подобные мероприятия являются наилучшим средством сближения наших народов - я имею в виду мероприятия в области культуры и искусства", - заметил Ярдым.