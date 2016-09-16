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Порошенко: Киев расширит санкционный список российских компаний и физлиц

Международная панорама
16 сентября, 20:27 дата обновления: 16 сентября, 20:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, сентября. /ТАСС
Санкции также введут против победителей выборов в Госдуму РФ в Крыму
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Петр Порошенко

Петр Порошенко

© EPA/ROMAN PILIPEY

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко заявил о расширении санкционного списка российских компаний и физических лиц, которые причастны к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

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"Украина расширит санкционный список юридических и физических лиц России за нарушение территориальной целостности и суверенитета", - приводит его слова пресс- служба.

По словам Порошенко, ограничительные меры будут применяться к предприятиям российского военно-промышленного комплекса, финансовых учреждений, поддерживающих провозглашенные республики ДНР и ЛНР, к компаниям морских и авиационных перевозок, которые работают в Крыму.

Президент предложил также дополнить санкционный список лицами, которые будут участвовать в выборах в Государственную думу России на территории Крыма.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Санкции также коснутся победителей выборов в Госдуму РФ в Крыму. 

"Президент предложил также дополнить санкционный список лицами, которые будут участвовать в выборах в Государственную думу России на территории "оккупированного" Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

По словам главы украинского государства, победившие представители партий на выборах в Крыму автоматически будут внесены в украинский санкционный список.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

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