Вишеградская группа призвала к усилению охраны границ ЕС

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС/. Лидеры стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) выступили с совместным заявлением, призвав к укреплению безопасности Евросоюза, включая создание эффективной пограничной и береговой охраны, а также тесному сотрудничеству с Турцией и другими государствами Ближнего Востока и Северной Африки в урегулировании миграционного кризиса.

"Неформальный саммит в Братиславе является началом процесса самооценки Евросоюза, который приведет к его более эффективному функционированию, станет поворотом к рядовым гражданам", - отмечается в документе, распространенном на проходящем в Братиславе неформальном саммите ЕС.

Лидеры стран Вишеградской группы уверены в необходимости "укрепления роли граждан в управленческом процессе (в ЕС - прим. ТАСС)". Это должно, в частности, выражаться в обеспечении доступа национальных делегаций государств-членов Евросоюза на все встречи и переговоры по любым вопросам в организации. В этой связи в документе подчеркивается "необходимость усилить роль национальных парламентов" в Евросоюзе.

Вишеградские страны выступают за ужесточение охраны внешних границ ЕС и прекращение практики поддержки нелегальной иммиграции в Евросоюз. Они отвергают предлагаемые Еврокомиссией квоты по распределению беженцев. Решение о принятии мигрантов должно находиться в компетенции национальных правительств, считают Чехия, Словакия, Польша и Венгрия.

В этой связи было заявлено, что Вишеградская группа готова предоставить непосредственную помощь партнерам по ЕС с охраной внешних границ от напора нелегалов.