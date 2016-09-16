Туск: саммит ЕС решил усилить внешнюю безопасность и оборону Евросоюза

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Внешнюю безопасность и оборону Евросоюза решено усилить на саммите ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Братиславе.

Вопрос о Brexit

Брюссель не намерен начинать переговоры с Лондоном без официального уведомления о выходе Великобритании из состава Евросоюза, заявил Туск. Это может произойти в январе-феврале следующего года.

Лондон после Brexit сможет иметь доступ к единому европейскому рынку только при выполнении всех условий, отметил глава Евросовета.

"Для доступа к единому рынку ЕС Великобритания должна будет выполнить все четыре условия", - сказал он.