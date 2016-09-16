Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Туск: саммит ЕС решил усилить внешнюю безопасность и оборону Евросоюза

Международная панорама
16 сентября, 21:00 дата обновления: 16 сентября, 21:37 UTC+3
Материал из 1 страницы
Дональд Туск

Дональд Туск

© EPA/FILIP SINGER

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Внешнюю безопасность и оборону Евросоюза решено усилить на саммите ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Братиславе.

Вопрос о Brexit

Брюссель не намерен начинать переговоры с Лондоном без официального уведомления о выходе Великобритании из состава Евросоюза, заявил Туск. Это может произойти в январе-феврале следующего года. 

Лондон после Brexit сможет иметь доступ к единому европейскому рынку только при выполнении всех условий, отметил глава Евросовета.

"Для доступа к единому рынку ЕС Великобритания должна будет выполнить все четыре условия", - сказал он.

Смотрите также

Олланд: Германия и Франция предложили улучшить финансирование военных операций ЕС
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
Глава Европарламента: ЕС может развалиться

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Туск, Дональд
В других СМИ
Реклама
Фото
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
2
Путин отверг возражения Украины по поводу председательства РФ в СНГ
3
Суд освободил задержанного за стрельбу из свадебного кортежа помощника прокурора из Чечни
4
Порошенко: Киев расширит санкционный список российских компаний и физлиц
5
СНБО Украины ввел санкции против российских правоохранителей и судей
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
Темы дня
Реклама