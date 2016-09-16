СНБО Украины ввел санкции против российских правоохранителей и судей

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вел санкции против сотрудников правоохранительных органов и судей РФ. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

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"Отдельно СНБО Украины принял решение о применении санкций к лицам, причастным к противоправным действиям против граждан Украины. Речь идет о представителях правоохранительных и судебных органов РФ, ответственных за незаконное преследование граждан Украины", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, санкции введены якобы "за незаконное преследование граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко и других, которые были неправомерно задержаны, осуждены, и до сих пор незаконно удерживаются на территории России".

Украинский режиссер Олег Сенцов и его пособник Александр Кольченко были признаны виновными в терроризме. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам, а Кольченко к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания обоих в колонии строгого режима.