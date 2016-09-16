Задержанных в Косово журналистов доставили на КПП Мердаре на границе с Сербией

БЕЛГРАД, 16 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Полиция самопровозглашенной Республики Косово доставила задержанных там журналистов Оксану Сазонову и Сергея Белоуса на КПП Мердаре на административной границе с Сербией. Об этом ТАСС сообщили в белградском Медиацентре имени Ногина и Куринного "Руски Експрес" (Русский экспресс), с которым сотрудничали Сазонова и Белоус.

"Они уже на Мердаре. Там их ждет российский дипломат, а с той стороны границы - сербские юристы на всякий случай", - сообщили в Медиацентре. Телефоны журналистов до сих пор выключены.

Суд в Приштине принял решение оштрафовать репортеров на €200 и депортировать с территории самопровозглашенной республики, въезд в которую по решению суда им закрыт на 5 лет. Репортеры предстали перед судьей в Приштине по обвинению в незаконном пересечении границы. Самопровозглашенная республика ввела визы для граждан России, однако въехать на территорию Косово с сербской стороны в объезд официальных КПП на административной границе не составляет большой проблемы.

Российская журналистка Оксана Сазонова и ее украинский коллега Сергей Белоус были задержаны в четверг в косовском городе Велика Хоча. Белоус сотрудничал с "Русским экспрессом", а Сазонова является главным редактором портала NewsFront в Сербии.

Позиция ОБСЕ

Конфискация оборудования и последующее удаление отснятых материалов у задержанных журналистов, заявила представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович.

"Конфискация аппаратуры у журналистов и удаление кадров являются чрезмерным поступком", - говорится в распространенном заявлении Миятович.