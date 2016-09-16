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Власти США: cистемы подсчета голосов на выборах надежно защищены от хакеров

Международная панорама
16 сентября, 21:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Как заявил министр национальной безопасности США Джей Джонсон, операции хакеров становятся "все более изощренными"
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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Электронные системы подсчета голосов на выборах в США надежно защищены от атак хакеров. С таким заверением выступил министр национальной безопасности США Джей Джонсон.

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Как говорится в распространенном им письменном заявлении, "в последние месяцы" американские власти выявили ряд "кибервторжений, касавшихся политических институтов". Кроме того, американской стороной были зафиксированы "определенные усилия", направленные на получение несанкционированного доступа к "данным о регистрации избирателей", хранящимся в компьютерных системах соответствующих органов власти на уровне штатов, отметил Джонсон. Однако, подчеркнул он, федеральное правительство США "сохраняет уверенность" в общей сохранности американских компьютерных систем, используемых на выборах. Эти системы "разнородны, на них распространяется контроль на местах, и многие из них имеют встроенные "сдержки и противовесы", указал министр.

При этом Джонсон признал, что операции хакеров становятся "все более изощренными", и "мы должны быть бдительными". Такие кибератаки осуществляют, согласно изложенным министром сведениям, как спецслужбы суверенных государств, так и отдельные активисты, а также просто преступные элементы. В связи с этим Министерство национальной безопасности (МНБ) "готово помочь должностным лицам", отвечающим за проведение выборов, с защитой их систем, сообщил Джонсон.

По его словам, эксперты МНБ в сфере информационных технологий могут оказать содействие штатам, в частности, в "оценке рисков" и устранении "слабых мест" в их компьютерных сетях, провести дистанционное сканирование такой аппаратуры, обменяться опытом ее защиты и так далее. В последние недели ряд штатов уже обратился к МНБ за такого рода поддержкой, и "мы решительно призываем" власти остальных последовать их примеру, добавил Джонсон.

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