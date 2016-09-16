Порошенко одобрил решение СНБО направить 5% ВВП на оборону и безопасность

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которым предусматривается не менее 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) на безопасность и оборону Украины в 2017 году. Соответствующий указ размещен на сайте президента страны.

"Ввести в действие решение СНБО от 13 сентября 2016 года "О предложениях к проекту Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2017 год "по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Решение предлагает предусмотреть в законопроекте не менее 5% от ВВП для сектора безопасности и обороны Украины. На финансирование безопасности и обороны предложено предусмотреть не менее 129,3 млрд гривен (около $5 млрд по текущему курсу), в том числе не менее 114,8 млрд гривен (около $4,4 млрд по текущему курсу) из общего фонда госбюджета, 8,4 млрд гривен (около $325,5 млн по текущему курсу) из спецфонда госбюджета, 3 млрд гривен (около $116 млн по текущему курсу) - из спецфонда госбюджета за счет реализации конфискованных средств.

Согласно бюджету Украины на 2016, на оборону и безопасность страны направлялось 5% от валового внутреннего продукта страны.