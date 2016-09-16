Более 1,2 млн человек подписали петицию к ООН с призывом решить проблемы беженцев

ООН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Петицию с призывом к государствам добиться решения проблем, с которыми сталкиваются беженцы, вручили генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. Как объявил на специальном заседании верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, документ подписали более 1,2 млн человек.

"Я рад объявить, что 1 миллион 242 тысячи 212 человек подписали петицию", - сказал он, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Принимая документ, Пан Ги Мун также поставил под ним свою подпись и заявил, что международное сообщество должно ответить на призывы людей. "Беженцы просят то, что заслуживает каждый человек. Дом, школу, шанс в жизни", - сказал он.

Генсек напомнил, что на следующей неделе в штаб-квартире ООН пройдет саммит по проблемам беженцев, который позволит нарастить усилия по реагированию на трудности, с которыми сталкиваются люди, вынужденные покинуть свои страны из-за вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других кризисов.

Петиция, которую по-прежнему можно подписать на официальном интернет-сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, просит государства обеспечить каждого ребенка-беженца образованием, каждую семью - безопасным местом жительства, а также помочь оказавшимся в беде людям с поиском работы, чтобы они смогли принести пользу принимающим их общинам.