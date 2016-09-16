СМИ: Колин Пауэлл оценил ядерный арсенал Израиля в 200 боеголовок

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, возглавлявший внешнеполитическое ведомство в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше-младшем, считает, что Израиль располагает арсеналом в 200 ядерных боеголовок. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на материалы, которые стали достоянием гласности после взлома хакерами электронной почты экс-госсекретаря.
"Пауэлл, возможно, разгласил размеры ядерного арсенала Израиля", - пишет журнал, ссылаясь на одно из посланий, в котором Пауэлл отметил, что "иранцы не смогут использовать ни одной (ядерной боеголовки), даже если она у них появится, поскольку парни в Тегеране знают, что у Израиля есть 200, а у нас есть тысячи".
"Израиль не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия и придерживается политики неопределенности в ядерной области, отказываясь обсуждать вопрос о предполагаемом наличии у него ядерного арсенала, - пишет Newsweek. - Он никогда не признавал, что владеет ядерным оружием".
Электронная почта экс-госсекретаря была взломана хакерами и размещена на сайте DCLeaks. Помощники Пауэлла, по данным журнала, подтвердили факт кибервзлома.
Из ставших достоянием гласности электронных посланий следует, что экс-госсекретарь крайне нелицеприятно высказывался по поводу кандидатов на пост президента США - Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. В одном из писем он назвал Трампа "национальным позором" и "международным изгоем". В другом письме он заявил, что "все, чем занимается Хиллари Клинтон, она губит свои высокомерием".