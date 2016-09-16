Оппозиция: Украина зависит от внешнего финансирования из-за бездарной политики

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Украина критически зависит от внешнего финансирования из-за бездарной экономической политики в стране. Такое мнение высказал глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

"К сожалению, наша страна критически зависит, благодаря абсолютно бездарной экономической политики, от внешнего финансирования. Две проблемы с траншем. Первая, это то, что кредиты эти нужно отдавать. Вторая - надо понимать, куда он идет", - сказал Бойко в эфире телеканала "112. Украина".

По его словам, Украина должна будет уже в 2018 году выплатить МВФ больше $2 млрд - "тело кредитов, а не только проценты, которые обсуживают".

14 сентября, Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд. Президент Украины Петр Порошенко встретил новости о транше специальным обращением к украинцам. В нем он сообщил, что средства МВФ позволят стране "держать стабильность гривны, зафиксировать достигнутую макроэкономическую стабилизацию и поддержать первые ростки экономического роста".

Из осведомленных источников в Фонде корреспонденту ТАСС стало известно, что на заседании были также намечены планы на будущее. Предполагается, что в случае выполнения программных критериев Украина сможет в ноябре получить транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале 2017 года - еще один, примерно на $2 млрд. В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере 17,5 млрд долларов. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной.