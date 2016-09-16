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В Венесуэле прошли массовые акции сторонников и противников власти

Международная панорама
16 сентября, 23:25 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
В Каракасе оппозиция организовала демонстрацию, требуя назвать время проведения сбора подписей 20% избирателей, которые необходимы для организации референдума по вопросу отставки главы государства
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МЕХИКО, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Массовые шествия сторонников и противников действующих властей прошли в Венесуэле. Наиболее масштабные демонстрации в поддержку президента Николаса Мадуро состоялись в штатах Гуарико, Монагас, Сукре, Фалькон и Яракуй.

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В столице страны Каракасе оппозиция организовала свою демонстрацию, требуя назвать время проведения сбора подписей 20% избирателей, которые необходимы для организации референдума по вопросу отставки главы государства. Сведений об инцидентах и столкновениях в ходе этих акций не поступало. По мнению Хенри Рамоса Аллупа, спикера парламента, находящегося под контролем оппонентов Мадуро, Национальный избирательный совет (НИС) тянет время, отказываясь обнародовать сроки организации нового этапа подготовки к референдуму. "Они используют любой предлог, чтобы отказать венесуэльцам в предусмотренном конституцией праве", - цитирует политика электронная версия газеты "Универсаль" (El Universal).

По мнению Аллупа, происходящее можно считать "преступлением".

В начале августа НИС признал подлинными подписи более чем 1% избирателей (329 тыс. человек), поданные в поддержку заявки на организацию всенародного голосования по вопросу досрочного прекращения полномочий Мадуро. Венесуэльской оппозиции крайне важно провести референдум до января 2017 года. Если он состоится позже, то даже в случае отстранения главы государства от власти его пост на оставшиеся два года займет назначенный им вице-президент.

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